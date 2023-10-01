إلغاء مباراة فالفيك مع أياكس في الدوري الهولندي بعد فقدان الحارس فايسين لوعيه

المصدر: د ب أ

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ألغيت مباراة فالفيك مع ضيفه أياكس أمستردام مساء السبت في المرحلة السابعة من الدوري الهولندي لكرة القدم بعد أن فقد إتيان فايسين حارس مرمى أصحاب الأرض وعيه عقب اصطدامه ببريان بروبي مهاجم أياكس.

وقال فرانك فان موسيلفيلد المدير الرياضي لفالفيك لمحطة "ان او اس" الهولندية عقب المباراة أن الحارس خضع للفحوص الطبية داخل الملعب قبل حمله على محفة ونقله إلى المستشفى.

وأضاف "بدا الأمر أنها مشكلة في القلب، لكنها لا تبدو كذلك".

وأشار إلى أن فايسين أثناء تواجده داخل غرفة خلع الملابس "لم يكن يعرف ما حدث أو أين يتواجد".

وألغيت المباراة في الدقيقة 85 أثناء تقدم أياكس 3 /2.

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