بيب نسي اسمه فسجل هدف فوز ولفرهامبتون على سيتي .."الفتي الكوري" يجذب أنظار غوارديولا

المصدر: رويترز

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نسي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي اسم هوانج هي-تشان حين تحدث عن اللاعبين البارزين في صفوف ولفرهامبتون واندرارز قبل مواجهة الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت لكنه سيتذكره بعد الآن.

ووضع جناح كوريا الجنوبية حدا لبداية سيتي المثالية في الدوري عندما أحرز هدف الفوز 2-1.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي الجمعة "نعانى دائما على ملعب ولفرهامبتون، وحين ترى الكفاءة الفردية التي يمتلكها خاصة في خط الهجوم مع (بيدرو) نيتو و(ماتيوس) كونيا والفتى الكوري تجدها رائعة حقا".

ولوحظ عدم ذكر اسم هوانج، وتأكد ولفرهامبتون من ذكر اسمه حيث نشر صورته على وسائل التواصل الاجتماعي وكتب "الفتى الكوري".

وكان غوارديولا، الذي جلس في المدرجات بسبب الإيقاف، محقا بعض الشيء في تقييمه.

وحول المدافع روبن دياز تمريرة نيتو العرضية ليسجل بالخطأ في مرماه بعد 13 دقيقة بينما مهد كونيا هدف الفوز إلى هوانج في الدقيقة 66.

وقال جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "كنا بحاجة لإيجاد طريقة لنكون أقوياء وامتلاك العدد الكافي من المهاجمين في الأمام".

وأضاف "الفوز على أفضل فريق في العالم، وربما على الإطلاق، نتيجة استثنائية لنا".

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