بيسيرو: نيجيريا تستهدف التتويج بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج وأوسيمن قد يخلف ميسي ورونالدو

المصدر: رويترز

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قال جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا إنه يستهدف التتويج بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في ساحل العاج مطلع العام المقبل مستندا على خط هجوم قوي يضم فيكتور أوسيمن هداف نابولي الذي رشحه للفوز بالكرة الذهبية مستقبلا.

وتحدث المدرب البرتغالي في مقابلة مع صحيفة (أس) الإسبانية عن مشروعه الحالي في نيجيريا التي تطمح لتعويض إخفاقها في التأهل لكأس العالم في قطر 2022.

أضاف مدرب بورتو والسعودية والهلال والأهلي المصري السابق "نعرف أن لدينا العديد من اللاعبين البارعين، نود أن نشكل فريقا منظما وأن نستغل إمكانات لاعبينا البارزين في أوروبا، ولدينا الحافز للفوز بكأس الأمم وهذا هدفنا الأكبر".

وتابع "بعد فترة الجيل الذهبي لنيجيريا (الذي ضم كانو وأوكوشا وياكيني وفينيدي وغيرهم) تراجع مستوى لاعبي نيجيريا، الآن نحظى بجيل يمكنه الارتقاء للجيل المذهل السابق، رغم أن بعض المراكز لا تتمتع بنفس جودة الهجوم".

وحققت نيجيريا آخر ألقابها الثلاثة بكأس الأمم في 2013.

وبجانب أوسيمن، الذي قاد نابولي للفوز بالدوري الإيطالي بعد غياب طويل في الموسم الماضي، تتمتع نيجيريا بوفرة في المواهب الهجومية حاليا مثل فيكتور بونيفيس (باير ليفركوزن) وصمويل تشوكويزي (ميلان) وكليشي إهيناتشو (ليستر سيتي) وجيفت أوربان (جنت) وتايو أووني (نوتنجهام فورست).

وتابع بيسيرو "عندما وقعت العقد (في 2022) أردت قيادة نيجيريا إلى قمة أفريقيا والفوز بكأس الأمم بعد الفشل في التأهل لكأس العالم والخروج المبكر من كأس الأمم الماضية.

"لدينا قناعة بقدرتنا على منافسة المنتخبات الكبرى في أفريقيا مثل السنغال التي فازت بكل شيء داخل القارة والمغرب والجزائر وتونس ومصر، نريد المنافسة والتفوق على الجميع".

ويرى بيسيرو (63 عاما) أن فوز منتخب أفريقي بكأس العالم مسألة وقت بعد إنجاز المغرب التاريخي بالوصول للدور قبل النهائي في نهائيات قطر العام الماضي.

وواصل "في يوم ما سيتوج فريق أفريقي بكأس العالم، يجب الرهان على ذلك، لاعبو أفريقيا يمثلون أفضل أندية أوروبا والعالم، بالتأكيد سيحدث ذلك".

وكال المديح لأوسيمن مشيرا إلى أنه قد يكون من المرشحين لخلافة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في عرش اللعبة.

وقال "لم لا يفوز بالكرة الذهبية؟ إذا ركز في ذلك، لديه قدرات مختلفة عن مبابي، لا أحد يعرف من سيكون الأفضل بعد كريستيانو وميسي، أوسيمن يمكنه دخول المنافسة على لقب الأفضل.

"يلعب في فريق كبير بالفعل مع نابولي بطل إيطاليا، ويمكنه اللعب في أي فريق بأعلى مستوى.. ريال مدريد أو بايرن ميونيخ أو مانشستر يونايتد أو سيتي"

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