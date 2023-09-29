أرتيتا: أرسنال متمسك بعقلية الفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز رغم مخاوف الإصابات

المصدر: رويترز

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لم يخسر أرسنال أي مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم ويريد المدرب ميكل أرتيتا استمرار هذه العقلية دون النظر للمشاكل المحيطة.

ويتأخر أرسنال، صاحب المركز الخامس، بأربع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكن فريق أرتيتا حقق أربعة انتصارات وتعادل مرتين في المسابقة بجانب تفوقه حتى الآن في دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة وتتويجه بدرع المجتمع.

وأبلغ أرتيتا مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة "نريد الاستمرار هكذا وهذه هي العقلية التي نود التمسك بها كل مباراة، الفوز تحت أي ظروف، ووواجهنا مواقف مختلفة جدا هذا الموسم بالفعل".

وأضاف "اللعب كل ثلاثة أيام، حتمية الفوز، المنافسة في ثلاث مسابقات مختلفة في سبعة أيام..هذا هو التحدي ونحن مستعدون له".

ومع تكدس المباريات في فترة زمنية قصيرة تزداد المشاكل والمخاوف من الإصابات.

وخرج ديكلان رايس بين الشوطين خلال التعادل 2-2 أمام توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي، وإصابته في الظهر قد تمنعه من خوض اللقاء القادم أمام بورنموث غدا السبت.

وتابع المدرب الإسباني "لم يتدرب رايس حتى الآن معنا، سنخوض حصة تدريبية في وقت لاحق وسنتلقى معلومات أكثر عن حالته اليوم".

كما أكد عدم مشاركة جابرييل مارتنيلي ولياندرو تروسار، اللذين غابا عن مواجهة توتنهام، وبوكايو ساكا الذي لم يلعب أمام برنتفورد في كأس الرابطة، في التدريبات هذا الأسبوع.

ويركز أرتيتا على زيارة بورنموث التي تتبعها مواجهة لانس في دوري أبطال أوروبا ومانشستر سيتي في الدوري.

وقال "نفكر في الحاضر، مباراة بورنموث هي الأهم الآن في الموسم".

وكانت أول مباراة لأرتيتا أمام بورنموث حين عاد إلى أرسنال مدربا في ديسمبر كانون الأول 2019 وانتهت بالتعادل 1-1 خارج أرضه.

واسترجع مسيرته منذ هذه اللحظة قائلا "حدثت الكثير من التغييرات، معظمها إيجابية، مر وقت طويل، أربع سنوات تقريبا، إنها لحظة مميزة حقا".

وجمع بورنموث ثلاث نقاط من ست مباريات ولم يحقق أي فوز في الدوري حتى الآن.

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