تعادل غرناطة مع ريال بيتيس وسلتا فيجو مع ألافيس في المرحلة السابعة من الدوري الإسباني

المصدر: رويترز

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تعادل ريال بيتيس 1 / 1 مع مضيفه غرناطة، اليوم الخميس في المرحلة السابعة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، التي شهدت أيضا تعادل سلتا فيجو مع ضيفه ديبورتيفو ألافيس بالنتيجة ذاتها.

وعلى ملعب (نويفو لوس كارمينيس)، بادر ريال بيتيس بالتسجيل عن طريق الحسن دياو في الدقيقة 51، لكن سرعان ما أدرك غرناطة التعادل بواسطة الأرجنتيني لوكاس بويي في الدقيقة 67، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة، ويواصلا ابتعادهما عن طريق الانتصارات.

وأصبح ريال بيتيس في المركز العاشر في ترتيب المسابقة، مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، برصيد 9 نقاط، كما ارتفع رصيد غرناطة إلى 4 نقاط، لكنه بقي في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

وعلى ملعب (بالاييدوس)، تقدم سلتا فيجو بهدف عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل رافا مارين، مدافع ألافيس، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 35.

واضطر سلتا فيجو للعب بعشرة لاعبين في الشوط الثاني عقب طرد لاعبه الأمريكي لوكا دي لا توري في الدقيقة 68 لحصوله على الإنذار الثاني، ليستغل ألافيس النقص العددي في صفوف منافسه، ويحرز هدف التعادل من خلال النيجيري الصاعد صامويل اوموروديون في الدقيقة 73، ليستمر الفريقان بلا انتصارات في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي.

وبات سلتا فيجو في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط، بفارق نقطتين خلف ألافيس، صاحب المركز الخامس عشر.



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