حافظ على انطلاقته المثالية.. فناربخشه يستعيد قمة الدوري التركي برباعية في إسطنبول باشاك شهير

المصدر: د ب أ

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استعاد فناربخشه قمة جدول ترتيب الدوري التركي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 / صفر على ضيفه اسطنبول باشاك شهير، اليوم الخميس، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وحسم فناربخشه انتصاره - من الناحية العملية - خلال ثلث الساعة الأول من عمر اللقاء، حيث تقدم مبكرا بهدف حمل توقيع الغاني ألكسندر دجيكو في الدقيقة الخامسة.

وعزز فناربخشه تقدمه بهدف ثان جاء عبر النيران الصديقة بواسطة البرازيلي ليو دوارتي، مدافع باشاك شهير، الذي أحرز هدفا عكسيا لمصلحة أصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة.

وأضاف البولندي سيباستيان سزيمانسكي الهدف الثالث لفناربخشه في الدقيقة 20، قبل أن يتكفل اللاعب ذاته بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 80.

بهذا الانتصار، حافظ فناربخشه على انطلاقته المثالية في المسابقة خلال الموسم الحالي، بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن عقب فوزه في مبارياته الست الأولى هذا الموسم، حيث يتفوق بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه جالطة سراي (حامل اللقب).

في المقابل، توقف رصيد اسطنبول باشاك شهير، الذي تلقى خسارته الخامسة في المسابقة هذا الموسم مقابل فوز وحيد، عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع) ليواصل بدايته المتواضعة في البطولة.

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