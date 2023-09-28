مانشستر يونايتد يواجه نيوكاسل وليفربول يقابل بورنموث في الدور الرابع بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة

المصدر: رويترز

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أوقعت قرعة الدور الرابع لكأس الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم مانشستر يونايتد حامل اللقب في مواجهة ضيفه نيوكاسل يونايتد في إعادة لنهائي العام الماضي.

وكان نيوكاسل حجز مكانه في دور الستة عشر بالفوز 1-صفر على ضيفه مانشستر سيتي اليوم الأربعاء.

ويخرج ليفربول، الفائز باللقب تسع مرات، لمواجهة بورنموث، فيما يحل أرسنال ضيفا على وست هام يونايتد، ويلعب إيفرتون ضد بيرنلي.

ويستضيف تشيلسي منافسه بلاكبرن روفرز، ويخرج فولهام لمواجهة إيبسويتش تاون.

ويلعب مانسفيلد تاون المنتمي للدرجة الرابعة ضد بورت فال المنافس في الدرجة الثالثة، فيما يلعب إكستر سيتي (الدرجة الثالثة) مع ميدلسبر (الدرجة الثانية).

وتقام المباريات بدءا من الاثنين 30 أكتوبر المقبل.

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