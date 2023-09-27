واصل بدايته الاستثنائية.. جيرونا ينفرد بقمة الدوري الإسباني وبلباو يتعادل مع خيتافي

المصدر: د ب أ

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واصل جيرونا بدايته الاستثنائية في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واعتلى قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 / 1 على مضيفه فياريال، اليوم الأربعاء، في المرحلة السابعة للمسابقة، التي شهدت أيضا تعادل أتلتيك بلباو 2 / 2 مع ضيفه خيتافي.

وعلى ملعب (لاسيراميكا)، افتتح دانيال باريخو التسجيل لمصلحة فياريال في الدقيقة 49 من ركلة جزاء، قبل أن ينتفض جيرونا سريعا، بعدما أحرز هدفين بواسطة أرتيم دوفبيك وإريك جارسيا في الدقيقتين 56 و61 على الترتيب.

وبذلك، ارتفع رصيد جيرونا، الذي حقق فوزه السادس هذا الموسم مقابل تعادل وحيد، إلى 19 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد، قبل مباراتهما المرتقبة الأسبوع القادم في المرحلة المقبلة للبطولة.

في المقابل، توقف رصيد فياريال، الذي نال خسارته الرابعة مقابل انتصارين وتعادل وحيد، عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب (سان ماميس)، خيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء أتلتيك بلباو وخيتافي، في مباراة لم تخل من الإثارة والندية والبطاقات الملونة.

وبادر يوري بيرشيتش بالتسجيل لمصلحة بلباو مبكرا في الدقيقة السادسة، قبل أن يلعب الفريق الباسكي بعشرة لاعبين، عقب طرد أوهيان سانسيت في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

واستغل خيتافي النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أحرز جاستون ألفاريز هدف التعادل في الدقيقة 51، لكن سرعان ما عاد أصحاب الأرض للتقدم من جديد، عن طريق إينياكي وليامز في الدقيقة 62.

وشدد خيتافي من هجماته في محاولة لإدراك التعادل مجددا، حتى تحقق له ما أراد، بعدما أحرز لاعبه خوانمي لاتاسا الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وأنهى خيتافي اللقاء بدون مديره الفني خوسيه بوردالاس، الذي تلقى بطاقة حمراء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للقاء، الذي شهد حصول لاعبي الفريقين على 11 بطاقة صفراء، بواقع 5 إنذارات لبلباو و6 إنذارات للضيوف.

بتلك النتيجة، رفع بلباو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع، علما بأن هذا هو التعادل الثاني له في المسابقة هذا الموسم مقابل 4 انتصارات وخسارة واحدة.

كما ارتفع رصيد خيتافي، الذي تعادل للمرة الثانية أيضا في البطولة مقابل فوزين و3 هزائم، إلى 8 نقاط في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

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