أوكرانيا ستقاطع أي بطولة تشارك فيها روسيا مع رفع اليويفا الحظر على منتخب تحت 17 عاما

المصدر: رويترز

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أعلنت أوكرانيا إنها لن تلعب في أي بطولة تشارك فيها فرق روسية بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عزمه السماح لمنتخب روسيا تحت 17 عاما بالعودة للمشاركة في المسابقات الأوروبية.

وفي بيان صدر في وقت متأخر أمس الثلاثاء حث الاتحاد الأوكراني لكرة القدم اليويفا على إعادة النظر في قراره كما دعا الدول الأخرى إلى عدم اللعب أمام الفرق الروسية.

وبعد الحرب في فبراير 2022 قرر اليويفا حرمان جميع الفرق الروسية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية من المشاركة في المسابقات القارية.

لكن الاتحاد الأوروبي قال عقب اجتماع لجنته التنفيذية في ليماسول بقبرص "لا ينبغي معاقبة أطفال على أفعال تقع مسؤوليتها حصريا على البالغين" مضيفا أن منتخب روسيا تحت 17 عاما سيتم السماح له بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي "خلال هذا الموسم".

وقال الاتحاد الأوكراني لكرة القدم "يدين الاتحاد الأوكراني بشدة قرار الاتحاد الأوروبي بشأن عودة المنتخب الروسي تحت 17 عاما إلى المسابقات الدولية" وحث اليويفا على الالتزام بالحظر الشامل الذي فرضه على الفرق الروسية.

وأضاف "يؤكد الاتحاد الأوكراني أنه لن يلعب في أي مسابقة تشارك فيها فرق روسية ويناشد الاتحادات الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مقاطعة المباريات المحتملة بمشاركة فرق روسية".

وتابع ان عودة الفرق الروسية إلى المسابقات "في خضم الأعمال العدائية التي تشنها روسيا الاتحادية ضد أوكرانيا لا أساس لها وتمثل تسامحا مع سياسة روسيا العدوانية".

ورد الاتحاد الإنجليزي للعبة على قرار اليويفا أمس الثلاثاء بالقول إن فرق الشباب لديه لن تلعب ضد روسيا.

وتقام نهائيات بطولة أوروبا للشباب تحت 17 عاما في قبرص العام المقبل بينما تقام بطولة الفتيات في مايو 2024 في السويد التي قالت إنها لن تسمح للمنتخب الروسي بالمشاركة في حال تأهله.

وقال الاتحاد السويدي للعبة "يرى المجلس التنفيذي أن المنتخبات الوطنية السويدية (الكبار والشباب) يجب أن تستمر في عدم خوض مباريات ضد روسيا، لا في السويد ولا في الخارج".

وقال رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم سيزاري كولتسكا إنه "فوجئ" بقرار الاتحاد الأوروبي للعبة.

وقال كولتسكا عبر منصة اكس المعروفة سابقا باسم تويتر "إذا سُمح للمنتخبات الوطنية الروسية بالمشاركة في تلك البطولات، فلن تتنافس منتخباتنا الوطنية معهم. هذا هو القرار الصحيح الوحيد".

ومنعت وزارة الرياضة الأوكرانية الاتحادات الرياضية الوطنية من إرسال وفود للتنافس في الأحداث التي يتنافس فيها رياضيون من روسيا وروسيا البيضاء.

وأوضح الاتحاد الأوكراني للعبة في وقت لاحق أن الفريق الأول سيواصل المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024، على الرغم من حقيقة أن منتخب روسيا البيضاء ينافس في مجموعة منفصلة في التصفيات.

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