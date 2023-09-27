أيندهوفن يحافظ على انطلاقته المثالية بثلاثية في جو أهيد إيجلز بالدوري الهولندي

المصدر: د ب أ

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حافظ أيندهوفن على انطلاقته المثالية في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا 3 / صفر على ضيفه جو أهيد إيجلز، اليوم الأربعاء، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وارتفع رصيد أيندهوفن، الذي فاز بجميع مبارياته الست الأولى في البطولة هذا الموسم، إلى 18 نقطة، لينفرد بالصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه ألكمار، الذي يستضيف هيراكليس ألميلو، غدا الخميس، في ذات المرحلة.

في المقابل، توقف رصيد جو أهيد إيجلز، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم مقابل 3 انتصارات وتعادل وحيد، عند 10 نقاط في المركز السادس.

وافتتح لوك دي يونج التسجيل لأيندهوفن في الدقيقة 21، فيما أضاف زميله جوس تيل الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وعاد دي يونج لهز الشباك من جديد، مسجلا الهدف الثالث لأيندهوفن وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53.

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