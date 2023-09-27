أولمبيك مرسيليا يتعاقد مع المدرب الإيطالي جاتوزو خلفاً للإسباني مارسيلينو

المصدر: رويترز

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أعلن أولمبيك مرسيليا المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إنه تعاقد مع المدرب الإيطالي جينارو جاتوزو اليوم الأربعاء.

ويتولى جاتوزو البالغ عمره 45 عاما المسؤولية خلفا للإسباني مارسيلينو الذي رحل عن النادي بعد مشكلة مع الجماهير.

وكان جاتوزو ترك تدريب فالنسيا الإسباني في يناير بعد سبعة أشهر من توليه المسؤولية بسبب تعثر الفريق ووجوده فوق منطقة الهبوط.

وسبق للاعب وسط إيطاليا تدريب ناديه السابق ميلان بالإضافة إلى نابولي الذي رحل عنه في نهاية موسم 2020-2021.

ويحتل مرسيليا المركز الثامن بتسع نقاط، ويواجه موناكو يوم السبت قبل استضافة برايتون آند هوف ألبيون في الدوري الأوروبي.

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