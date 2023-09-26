ترينت ألكسندر-أرنولد يعود للتدريبات مع ليفربول قبل مواجهة ليستر في كأس رابطة الأندية الإنجليزية

المصدر: رويترز

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قال بيب ليندرز مساعد مدرب ليفربول اليوم الثلاثاء إن مدافعه ترينت ألكسندر-أرنولد عاد إلى التدريبات أمس الاثنين قبل مباراة الدور الثالث لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام ليستر سيتي.

وغاب ألكسندر-أرنولد، الذي أصيب في عضلات الفخذ الخلفية خلال الفوز 3-صفر على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من هذا الشهر، عن مباراة إنجلترا في تصفيات بطولة أوروبا 2024 ضد أوكرانيا ومباراتها الودية ضد اسكتلندا.

وقال ليندرز للصحفيين قبل مواجهة ليستر سيتي "ترينت، تدرب أمس على الضغط المضاد وتدريب الروندو وبدا رائعا.

"مباراة الغد تأتي مبكرة للغاية بالنسبة له".

كما قدم ليندرز تحديثا بخصوص حالة لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا، الذي خضع لجراحة في الفخذ قبل بداية الموسم، قائلا "نفتقد تياجو وجودة ادائه. لم يعد بعد إلى التدريبات لكنه يتعافى. سيحدد الوقت كيف ستسير الأمور".

وسيواجه ليفربول غدا الأربعاء فريق ليستر الذي بدأ مساعيه للعودة إلى الدوري الممتاز بشكل قوي، حيث يتصدر الفائز بالدوري الإنجليزي الممتاز 2016 ترتيب دوري الدرجة الثانية بعد فوزه بسبع من بين أول ثماني مباريات.

وقال ليندرز "نعلم أننا سنلعب ضد فريق يتمتع بجودة كبيرة، وهو ما يظهر من خلال أدائه في الدوري".

وأضاف "هذا المدرب (إنزو ماريسكا) يقوم بعمل لا يصدق وأعتقد أن كل واحد من اللاعبين (في ليستر) يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

"سيكون من الصعب علينا التعامل مع لاعبيه (ليستر) ووضعهم تحت الضغط أيضا.

"كما هو الحال دوما، سنركز على أنفسنا. سنقوم بإجراء تغييرات ولكننا نريد أن نكون مهيمنين وأن نكون في نصف الملعب.

"نحتاج إلى إيقافهم، لذا فإن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الضغط المتقدم. علينا الدفاع وان نحترمهم".

كما أشاد ليندرز بالمهاجم محمد صلاح، الذي جعله هدفه في فوز ليفربول 3-1 على وست هام يونايتد يوم الأحد، خامس لاعب يسجل أو يرسل تمريرة حاسمة في كل مباراة ضمن أول ست مباريات لفريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وقال ليندرز "إنه يحطم الأرقام القياسية الواحد تلو الآخر، ونحن نملك لاعبا مميزا جدا بين أيدينا ومعلم أيضا. انه قائد".

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