إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد: بارنز تعرض لإصابة خطيرة في القدم

المصدر: رويترز

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أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن لاعبه هارفي بارنز قد يغيب لفترة طويلة بعدما تعرض لإصابة خطيرة في القدم.

واضطر بارنز، المنضم من ليستر سيتي في يوليو تموز، للخروج من الملعب بعد مرور 12 دقيقة من البداية في مباراة انتهت بفوز نيوكاسل 8-صفر على مضيفه شيفيلد يونايتد يوم الأحد الماضي.

وأبلغ هاو الصحفيين قبل مواجهة مانشستر سيتي في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "أعتقد أنها إصابة لجزء من القدم أسفل إصبع القدم. أعتقد أنها إصابة قوية".

وأضاف المدرب البالغ عمره 45 عاما "أجرينا بعض الفحوصات وننتظر رأي المتخصصين عما سنفعله، وما إذا كان يحتاج لجراحة".

وتابع "لا أعتقد أنه تعرض لعرقلة. كانت مجرد دفعة أثناء الركض، وهي إصابة غير معتادة بالمرة".

وشارك أنتوني جوردون بدلا من بارنز أمام شيفيلد يونايتد وكان من بين ثمانية لاعبين مختلفين سجلوا في المباراة، وحظي اللاعب الشاب البالغ عمره 22 عاما بإشادة هاو.

وقال هاو "لقد حقق بداية رائعة لهذا الموسم. أكثر ما أسعدني هو مستوى لياقته البدنية. لقد أظهر بوضوح إمكاناته الفنية. لقد ساهم في الأهداف وكان مؤثرا وقدم تمريرة حاسمة وهدفا.. وهو أمر رائع".

وانضم جوردون إلى نيوكاسل قادما من إيفرتون في يناير كانون الثاني لكنه عانى للعب بانتظام الموسم الماضي، ودخل التشكيلة الأساسية أربع مرات فقط، قبل أن يبدأ خمس مرات خلال الموسم الجاري.

وأضاف هاو "في بعض الأحيان تكون هناك فترة راحة. يحتاج بعض اللاعبين إلى وقت أطول من الآخرين".

وتابع "لم يكن لدينا أدنى شك حول كفاءة أنتوني لكن أعتقد أن فترة الإعداد جعلته جيدا حقا كما فعلت الأشهر الستة التي قضاها معنا قبل الصيف".

ويستضيف نيوكاسل منافسه سيتي في الدور الثالث لكأس الرابطة غدا الأربعاء، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام مانشستر يونايتد.

وقال هاو "إنها مسابقة مهمة بالنسبة لنا. سنعطيها كل الاهتمام. سنحاول أن نتقدم بقدر الإمكان لأننا نحاول المنافسة على كل لقب".

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