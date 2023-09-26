ماوريسيو بوكيتينو: دخول ملاك تشيلسي إلى غرفة الملابس بعد المباريات أمر جيد

المصدر: رويترز

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قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة برايتون آند هوف ألبيون في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، إن المالكين بهداد إقبالي وتود بولي مرحب بهما في غرفة الملابس بعد المباريات.

ويعاني تشيلسي، الذي يحتل المركز 14 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد خمس نقاط من ست مباريات، منذ تغيير ملكيته العام الماضي وانهى الموسم الماضي في أدنى مركز له في الدوري منذ 1994.

وبعد الهزيمة 1-صفر على أرضه أمام أستون فيلا يوم الأحد الماضي، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن المالك الشريك إقبالي دخل غرفة تغيير الملابس الخاصة بالنادي.

وفي الموسم الماضي، تعرض بولي المالك الشريك الآخر لانتقادات أيضا لدخوله غرفة تغيير الملابس بعد خسارة مني بها تشيلسي.

وقال بوكيتينو للصحفيين قبل مباراة الغد في ستامفورد بريدج "يعجبني عندما يأتي المالك (إلى غرفة تبديل الملابس). أعتقد أنه من الجيد أن يأتي المالك إلى غرفة تغيير الملابس. الطريقة التي يتعامل بها مع اللاعبين هي الأكثر أهمية.

"إذا تم ذلك بطريقة جيدة ومشجعة، فأعتقد أنهما سيصبحان موضع ترحيب بشكل كبير... لا أرى الأمور بطريقة سيئة.

"بالنسبة لي، من الجيد دائما أن يشاركا معنا (الجهاز الفني) ويمكن بعدها أن يقولا مرحبا للاعبين.

"الفرق هو أنهما إذا حضرا من أجل القاء كلمة ما أو القيام بأشياء مختلفة، فربما يكون الأمر مختلفا.

"بالطريقة التي أتيا بها، بالطبع هما موضع ترحيب كبير. إنهما يملكان النادي، ويمكنهما فعل ما يريدان".

ودعا بوكيتينو فريقه إلى تحسين الحالة المزاجية في ستامفورد بريدج من خلال عرض قوي في كأس الرابطة مضيفا "إنه (لقب كأس الرابطة) أحد أهدافنا في هذا الموسم. نحتاج إلى التفكير في أن هذه فرصة اتيحت لنا للفوز بلقب.

"ربما لم تكن المشاعر بعد الهزيمة يوم الأحد هي الأفضل ولكنني أشعر أن الأمر على وشك المضي قدما لمنح اللاعبين الثقة.

"إنها مسابقة مختلفة ونحن بحاجة إلى تغيير مزاجنا. بالأمس واليوم كنا نتحدث كثيرا..ونحاول بث المزيد من الثقة في الفريق.. وأعتقد أننا سنكون جاهزين للغد".

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