ناصر الخليفي يطمئن على صحة رئيس الأهلي المصري الذي يخضع للعلاج في فرنسا

المصدر: د ب أ

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حرص القطري ناصر الخليفي مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان علي الإطمئنان علي صحة محمود الخطيب رئيس نادي الأهلي المصري الذي يخضع للعلاج في فرنسا.

وذكر المركز الإعلامي للاهلي المصري اليوم الاثنين أن الخليفي حرص على التواصل والسؤال على حالة محمود الخطيب الصحية وأصر على دعوته لحضور الكلاسيكو الفرنسي بين باريس سان جيرمان ومارسيليا، ووجه محمود الخطيب الشكر والتحية للخليفي على تقديره ودعوته الكريمة، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.

وذكر المركز الإعلامي أن محمود الخطيب والمتواجد حاليًا بفرنسا في رحلة علاج، يخضع لفحوصات طبية جديدة بعد تكرار "نوبة" الدوار التي تعرض لها أثناء تواجده في معسكر الفريق بالنمسا، وتسببت في سقوطه وتعرضه لجرح قطعي بالرأس

وأضاف أن رئيس الأهلي عرض حالته خلال الساعات الماضية على العديد من كبار أطباء المخ والأعصاب، والأنف والأذن، وكذلك العنق، لمعرفة أسباب هذه الحالة، بعيدًا عن العلاج الذي يتلقاه منذ عام ونصف العام نتيجة الضغوط التي تعرض لها على مدار السنوات الماضية.



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