هدف لوكاكو لا يسعف روما خلال تعادل محبط مع تورينو

المصدر: رويترز

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أحرز دوفان زاباتا هدفا متأخرا من ضربة رأس ليمنح تورينو التعادل 1-1 أمام ضيفه روما ويعطل تقدم فريق المدرب جوزيه مورينيو في بداية موسم دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الأحد.

وضع البلجيكي روميلو لوكاكو روما في المقدمة في الدقيقة 68 بعد أن دار بجسده وسدد كرة منخفضة بقدمه اليسرى.

ومنح الهدف الأمل لفريق مورينيو في تحسين رصيده بعد فوز واحد وتعادل وهزيمتين في أول أربع مباريات بالمسابقة.

لكن قبل خمس دقائق من الوقت بدل الضائع تعادل أصحاب الضيافة حين انقض الكولومبي زاباتا برأسه على كرة من ركلة حرة.

ويحتل روما المركز 13 برصيد خمس نقاط بفارق عشر نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر، ويتفوق عليه تورينو صاحب المركز التاسع ولديه ثماني نقاط.

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