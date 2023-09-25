باريس سان جيرمان يكتسح مارسيليا برباعية ويحسم كلاسيكو الدوري الفرنسي

المصدر: د ب أ

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اكتسح باريس سان جيرمان ضيفه أولمبيك مارسيليا 4 /صفر، الأحد، في قمة منافسات الجولة السادسة بالدوري الفرنسي لكرة القدم.

وواصل باريس عروضه المميزة بعد فوزه يوم الثلاثاء الماضي على بوروسيا دورتموند الألماني 2 /صفر في مستهل مشواره بدور

المجموعات بدوري أبطال أوروبا، كما صالح جماهيره بتحقيق الفوز بعد الخسارة في الجولة الماضية على أرضه أمام نيس 2 /3.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط خلف المتصدر بريست، وبفارق نقطة خلف نيس صاحب المركز الثاني، وبفارق الأهداف فقط خلف موناكو صاحب المركز الثالث.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مارسيليا عند تسع نقاط في المركز السابع.

وتقدم باريس سان جيرمان في الدقيقة الثامنة عن طريق أشرف حكيمي، قبل أن يضيف راندل كولو مواني الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 47 سجل جونزالو راموس الهدف الثالث للفريق الباريسي، قبل أن يختتم الرباعية في الدقيقة 89.

وبدأت المباراة بضغط كبير من جانب باريس، الذي دخل بثلاثي هجومي مكون من نجمه وقائده كيليان مبابي، إلى جانب عثمان ديمبلي وراندل كولو مواني، ومعززا بكتيبة من النجوم في صفوفه بوجود المغربي أشرف حكيمي والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما وغيرهم.

على الجانب الأخر، استعان مارسيليا بخدمات المهاجم الخبير بيير إيمريك أوباميانج، في محاولة لفك شفرة دفاع الفريق الباريسي.

وكشف باريس سان جيرمان عن نواياه الهجومية منذ الدقيقة الأولى، وتحرك مبابي وديمبلي على الأطراف، متسببين في خطورة كبيرة على مرمى باو لوبيز حارس مارسيليا.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس في تسجيل الهدف الأول عن طريق أشرف حكيمي، الذي سدد كرة رائعة من ضربة حرة مباشرة لتسكن شباك الحارس لوبيز.

واضطر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، إلى إخراج نجم الفريق مبابي بسبب تعرضه للإصابة، ليدفع المدرب بالمهاجم البرتغالي جونزالو راموس بديلا في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 37 سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق كولو مواني، الذي تابع تسديدة قوية من أشرف حكيمي من خارج منطقة الجزاء، والتي اصطدمت بالقائم، لترتد إليه ويضعها في شباك باو لوبيز مسجلا الهدف الثاني.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم باريس بهدفين دون رد.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل باريس تألقه وضغطه على مارسيليا، ونجح في إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 47 عن طريق جونزالو راموس.

وجاء الهدف بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى عن طريق عثمان ديمبلي، ليحولها راموس بضربة رأس في الشباك مباشرة.

وكاد حكيمي أن يسجل الهدف الرابع من ضربة حرة مباشرة، حينما سددها بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى باو لوبيز في الدقيقة 54.

من جانبه، حاول أوباميانج، قيادة هجوم مارسيليا لتسجيل هدف في شباك دوناروما، لكنه لم يفلح في ذلك في ظل الصلابة الدفاعية الكبيرة التي فرضها الثنائي ميلان سكرينيار وماركينيوس.

وبمرور الوقت استسلم مارسيليا لضغط باريس سان جيرمان، وتفنن لاعبو الأخير في إهدار الفرص السانحة على مرمى باو لوبيز، الذي تصدى بدوره للعديد من المحاولات الخطيرة.

وفي الدقيقة 89 سجل الفريق الباريسي الهدف الرابع عن طريق راموس، الذي تلقى كرة عرضية من ديمبلي من الجهة اليمنى، ليضعها بقدمه في شباك لوبيز المتقدم عن مرماه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني والمباراة أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز باريس برباعية نظيفة.

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