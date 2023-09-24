صلاح يسجل في فوز ليفربول على ويستهام وكلوب يشيد بنونيز

المصدر: د ب أ

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أحرز محمد صلاح هدفا من ركلة جزاء صنعها بنفسه، وأضاف داروين نونيز هدفا رائعا، ليفوز ليفربول 3-1 على وست هام يونايتد ويتقدم إلى المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وأثنى يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم ،على "الخطوات الضخمة" التي اتخذها داروين نونيز مهاجم الفريق هذا الموسم، نحو تطوره، بعد مساهمته الحاسمة في الفوز.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن هدف نونيز الرابع هذا الموسم، والذي يبقيه متساويا مع محمد صلاح، الذي سجل الهدف الافتتاحي من ركلة جزاء في الدقيقة 16 ، كان محوريا في فوز الفريق خاصة وأن ويستهام كان قد عادل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول عن طريق جاردو بوين.

وحسم البديل ديوجو جوتا الفوز الخامس على التوالي لفريق ليفربول بتسجيله الهدف الثالث، ليقفز ليفربول للمركز الثاني، ولكن كان أداء نونيز طوال المباراة تحديدا هو الذي جذب الأنظار.

وقال كلوب :" اتخذ خطوات هائلة في الأسابيع القليلة الماضية. أصبح تهديدا حقيقيا للمنافسين. كلكم شاهدتم الهدف، كان رائعا للغاية، أليس كذلك؟ كان قويا للغاية".

وأضاف :"كان دائما متاحا. من المهم للغاية لنا الآن أن يكون لدينا لاعب يتمكن من حمل الكرة : وأن تلعبها إليه، يستلمها على صدره وأن يبدأ اللعب من هناك".

وأردف :"بهذه الطريقة سجلنا الهدف الثالث في وولفرهامبتون، هذا شيء مهم للغاية بالنسبة لنا. ربما يكون الواجب الدفاعي الذي يقوم به هو الاختلاف الرئيسي".

وأكد :" أراد دائما القيام بهذا، لكن الامر كان أقل تنسيقا. والآن يبدو هذا أفضل بكثير".

في النهاية النتيجة كانت مريحة ولكن لفترات طويلة لم تكن هذه هي المشكلة، حيث أن ويستهام دائما ما شكل تهديدا وكان جيدا في وقف زخم هجمات ليفربول.

وقال كلوب :" كان هذا متوقعا. مباراة صعبة، بعض اللحظات الجيدة للغاية في الشوط الأول ولكنها لم تكن كافية لفرض سيطرتنا وحرمانهم من تشكيل أي خطورة".

وأضاف :" اعتقدت حقا أننا لعبنا بشكل جيد في فترات مختلفة، فقدنا بعض الكرات التي كان يفترض ألا نفقدها، ولكننا سجلنا هدفنا عبر هجمة مرتدة رائعة.

وأردف :"عندما سجلوا، لم أتفاجأ. كان ينبغي علينا أن ندافع بشكل أفضل، كان هذا واضحا. الأهم أن تبقى في المباراة وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني".

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