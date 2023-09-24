ريال سوسيداد يفوز على خيتافي في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز فريق ريال سوسيداد على ضيفه خيتافي 4 / 3 خلال المباراة ،التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي شهدت تعادل رايو فاييكانو مع فياريال 1/1، وريال بيتيس مع قادش 1/1، وفوز لاس بالماس على غرناطة 1 / صفر.

وتقدم ريال سوسيداد بهدف أحرزه تاكيفوسا كوبو في الدقيقة الثانية، وتعادل خيتافي عن طريق كارليس ألينيا في الدقيقة 39 ثم أضاف بورخا مايورال الهدف الثاني لخيتافي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم خيتافي 2 / 1.

وفي الشوط الثاني، سجل سوسيداد ثلاثة أهداف عن طريق ميكيل اويارزابال (هدفين) في الدقيقتين 61 من ركلة جزاء و89 وبرايس مينديز في الدقيقة 67، قبل أن يسجل خيتافي هدفه الثالث عن طريق خوانمي لاتسا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال سوسيداد رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع وتوقف رصيد خيتافي عند سبع نقاط في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الثانية، تعادل رايو فاييكانو مع فياريال 1/1.

وتقدم فياريال بهدف سجله ألكسندر سورلوث في الدقيقة 15 وتعادل رايو فاييكانو بعدها بدقيقة عن طريق كيكي بيريز.

وأنهى فياريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ألبيرتو مورينو في الدقيقة 78.

ورفع رايو فاييكانو رصيده إلى عشر نقاط في المركز السادس ،كما رفع فياريال رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الثالثة، تعادل ريال بيتيس مع ضيفه قادش 1/1.

وتقدم قادش بهدف سجله كريستوفر راموس في الدقيقة، 41 وتعادل ريال بيتيس عن طريق جويدو رودريجيز في الدقيقة 60.

ورفع ريال بيتيس رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف قادش صاحب المركز الثامن.

وفي المباراة الرابعة، فاز لاس بالماس على غرناطة بهدف نظيف أحرزه كيريان رودريجيز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد ميكا مارمول، لاعب لاس بالماس، في الدقيقة 58.

ورفع لاس بالماس رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس عشر، وتوقف رصيد غرناطة عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز