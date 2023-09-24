نابولي يتعادل مع بولونيا ويواصل إهدار النقاط بالدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

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واصل نابولي مسلسل إهدار النقاط في بطولة الدوري الإيطالي، وذلك عقب سقوطه في فخ التعادل السلبي مع مضيفه بولونيا، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمسابقة.

ولم ينجح نابولي، حامل لقب الموسم الماضي، في تحقيق الفوز منذ تغلبه على ساسولو في الجولة الثانية، حيث خسر مباراة وتعادل في مباراة، فيما جاء التعادل مع بولونيا ليكون الثاني على التوالي للفريق هذا الموسم.

ورفع نابولي رصيده إلى ثماني نقاط في المركز السابع، فيما رفع بولونيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر.



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