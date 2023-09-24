نيوكاسل يسحق شيفيلد بثمانية أهداف في عقر داره بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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سحق نيوكاسل يونايتد منافسه شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-صفر عن طريق ثمانية لاعبين مختلفين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ولم يظهر نيوكاسل أي علامات على الشعور بالإرهاق عقب خوض مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا منذ 20 عاما، بالتعادل مع ميلان الأسبوع الماضي، وتقدم 3-صفر مع نهاية الشوط الأول بواسطة شون لونجستاف ودان بيرن وسفين بوتمان.

وجاء الشوط الثاني بشكل مماثل، وصنع كيران تريبيير هدفه الثالث عندما سجل كالون ويلسون، وقبل أن ينجح أيضا أنتوني جوردون في إحراز الهدف الخامس بتسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وبدأت جماهير شيفيلد في مغادرة الملعب بعد مرور ساعة من اللعب.

وسجل أيضا ميجيل ألميرون وبرونو جيمارايش لتصبح النتيجة 7-صفر قبل أن يختتم البديل ألكسندر إيساك مهرجان الأهداف، ليتقدم الفريق الفائز إلى المركز الثامن في جدول الترتيب.

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