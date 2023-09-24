تيلمان يغيب عن مباراة آيندهوفن الهولندي بعد أن غلبه النعاس

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

غاب ماليك تيلمان لاعب خط وسط آيندهوفن عن الفوز الساحق لفريقه على مضيفه الميري سيتي 4/ صفر مساء السبت في الدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم بعد أن غلبه النعاس.

وقال بيتر بوش مدرب آيندهوفن خلال المؤتمر الصحفي للمباراة إن تيلمان غاب عن المباراة نظرا لأنه كان مستغرقا في النوم رغم أنه كان من المقرر أن يدفع به في المباراة.

ويلعب تيلمان في آيندهوفن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من بايرن ميونخ حامل اللقب الدوري الألماني

لكن بوش قال لمجلة "فويتبال إنترناشيونال" إن اللاعب "غلبه النعاس، لهذا تركته في منزله، سمعت أنه كان يريد أن يلحق بنا لكني قلت أن هذا غير ضروري".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز