شتينسني يسجل أغرب هدف عكسي في تاريخ كرة القدم ويوقف مسيرة يوفنتوس بدون هزائم

المصدر: رويترز

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انتهت بداية يوفنتوس الخالية من الهزائم هذا الموسم بالخسارة 4-2 أمام ساسولو بعد أن ساهمت أخطاء فويتشيخ شتينسني في حراسة المرمى في هزيمة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وعانى اللاعب البولندي الدولي من صدمة بعد 12 دقيقة عندما لمست تسديدة أرماند لورينتي بعيدة المدى قفازي شتينسني وسكنت الشباك.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، ابعد شتينسني وعن غير قصد تسديدة لتذهب إلى أندريا بينامونت، الذي سجل برأسه هدف التقدم لساسولو 3-2.

واكتمل الكابوس بالنسبة ليوفنتوس بعد مرور خمس دقائق على بداية الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اسكن المدافع فيدريكو جاتي، الذي بدا غير مدرك لتقدم شتينسني عن خط مرماه، الكرة في مرماه.

وأدرك يوفنتوس التعادل لأول مرة في الدقيقة 21 عندما وضع ماتياس فينا مدافع ساسولو الكرة عن غير قصد في مرماه من مسافة قريبة أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق دومينيكو بيراردي الذي سدد الكرة بهدوء في الزاوية السفلى البعيدة من على حافة منطقة الجزاء. وتعادل فيدريكو كييزا للفريق الزائر في الدقيقة 78 بتسديدة غيرت اتجاهها قبل أن يسجل ساسولو هدفين ليحصد النقاط الثلاث.

وتركت الهزيمة يوفنتوس في المركز الرابع برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر الذي يحل ضيفا على إمبولي غدا الأحد. ويحتل ساسولو المركز 11 برصيد ست نقاط.

وقال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لمنصة دازون "هذه هي الهزيمة الأولى، ويجب أن نتعلم منها. لم نكن رائعين قبل هذه المباراة، كما لن نكون سيئين بعدها.

"لقد كنا نحلق في السماء مع الفراشات. لقد بدأت المباراة بشكل جيد وكانت هناك بعض المواقف البسيطة إلى حد ما لم نستفد منها بأقصى استفادة.

"اهتزت شباكنا في محاولتهم الأولى وفقدنا تركيزنا، لذلك دفعنا ثمن ذلك".

وبدأ يوفنتوس الشوط الثاني بشكل إيجابي حيث حاول كييزا تسديد ركلة حرة أسفل الحائط لكن الكرة اخطأت المرمى بفارق ضئيل.

وفي المراحل الأخيرة من اللقاء، شن الفريقان هجمات مرتدة مما ترك ثغرات في الدفاع.

وحصل ساسولو على فرصة لجعل النتيجة 3-1 بعد مرور ساعة تقريبًا، لكن لورينتي سدد فوق العارضة من مسافة قريبة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، أكد أليجري مجددا أن شتينسني هو حارس المرمى الأساسي لكنه ألمح إلى تغييرات غير محددة في المباراة القادمة.

وقال "الناس تقول إن يوفنتوس يجب أن يفوز باللقب. الأمر ليس كذلك، يجب أن ننهي الموسم ضمن الأربعة الأوائل وهو ما سيكون صعبا.

"يجب أن ندرك أنه يجب علينا أن نناضل بشكل كبير للفوز في كل مباراة".

وسيستضيف يوفنتوس فريق ليتشي صاحب المركز الثالث يوم الثلاثاء المقبل.

فيديو.. شتينسني يسجل أغرب هدف عكسي في تاريخ كرة القدم ويوقف مسيرة يوفنتوس بدون هزائمhttps://t.co/ycdCld8hHf#البيان_الرياضي pic.twitter.com/um4h2YmUa8 — البيان الرياضي (@AlBayanSports) September 24, 2023

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