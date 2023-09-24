تشانغ يسقط جويس بالضربة القاضية بعد ثلاث جولات في إعادة للنزال

المصدر: رويترز

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فاز الملاكم الصيني تشيلي تشانغ بالضربة القاضية على البريطاني جوي جويس في الجولة الثالثة خلال إعادة النزال بينهما بوزن الثقيل في استاد ويمبلي بلندن الليلة الماضية.

وتسبب تشانغ (40 عاما) في سقوط جويس (38 عاما) بعد لكمة قوية في الفك، ووقف الملاكم البريطاني على قدميه وتنفس عبر مضخة أكسجين بعد أن أعلن الحكم نهاية النزال.

وأوقف تشانغ، صاحب الميدالية الفضية بأولمبياد 2008، جويس بعد ست جولات في أبريل نيسان الماضي في كوبر بوكس بلندن.

وسيكون تشانغ متحديا إجباريا للأوكراني أولكسندر أوسيك حامل ألقاب الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي في وزن الثقيل.

وقال تشانغ الذي يملك في مسيرته 25 فوزا مقابل تعادل وهزيمة واحدة أمام الجماهير عبر مترجم "كما قلت قبل النزال سينتهي أسرع من المرة الأولى".

وأضاف "أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بأدائي" قبل أن يسأل الجمهور إن كان يرغب في أن "يسكت تايسون فيوري".

ويحمل البريطاني فيوري حزام وزن الثقيل لمجلس الملاكمة العالمي.

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