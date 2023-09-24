غوارديولا يشيد بصلابة مانشستر سيتي أمام فورست رغم طرد رودري

المصدر: رويترز

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أكد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن فريقه أظهر شخصية كبيرة في الفوز 2-صفر على نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم رغم طرد رودري بعد الاستراحة مباشرة اليوم السبت.

وتقدم سيتي 2-صفر بفضل هدفي فيل فودن وإرلينج هالاند بعدما سيطر على الشوط الأول، وجاء طرد رودري في الدقيقة 46 ليجبر الفريق على التراجع للحفاظ على انتصاره.

وقال جوارديولا "إنها مباراة استثنائية في الشوط الأول. ومباراة استثنائية في الشوط الثاني بسبب صلابتنا وعملنا".

وأضاف "لعبنا لنحو 51 أو 52 دقيقة بعشرة لاعبين أمام 11 لاعبا وهذا لم يكن سهلا لكنه كان رائعا. أعتقد أن الطريقة التي لعبنا بها في الشوط الأول كانت مذهلة أمام فريق قوي بدنيا ولديه سرعة في الهجوم".

وحافظ سيتي على سجله المثالي في ست مباريات بالدوري هذا الموسم ليستمر على الصدارة.

ورغم أن فرص نوتنجهام في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب سيتي كانت صعبة، ظهرت خيبة الأمل على مدربه ستيف كوبر لعدم استغلال فريقه النقص العددي في صفوف منافسه.

وقال كوبر "يمكن أن تسير الأمور في اتجاهين حين تتأخر بنتيجة 2-صفر. لأكون منصفا للاعبين لقد التزموا بالمهمة وتغيرت الأمور بشكل واضح بعد الطرد.

"ثم أصبحنا الفريق الذي يحاول ويضغط... كنت أتمنى أن نُظهر المزيد من الكفاءة في الثلث الأخير".

ويحتل فورست المركز العاشر بسبع نقاط.

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