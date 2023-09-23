يوفنتوس يخسر برباعية أمام ساسولو بعد أخطاء شتينسني في الدوري الإيطالي

المصدر: رويترز

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انتهت بداية يوفنتوس الخالية من الهزائم هذا الموسم بالخسارة 4-2 أمام ساسولو بعد أن ساهمت أخطاء فويتشيخ شتينسني في حراسة المرمى في هزيمة الفريق في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.

وعانى اللاعب البولندي الدولي من صدمة بعد 12 دقيقة عندما لمست تسديدة أرماند لورينتي بعيدة المدى بقفازي شتينسني وسكنت الشباك.

وقبل ثماني دقائق من النهاية، ابعد شتينسني وعن غير قصد تسديدة لتذهب إلى أندريا بينامونت، الذي سجل برأسه هدف التقدم لساسولو 3-2.

واكتمل الكابوس بالنسبة ليوفنتوس بعد مرور خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما اسكن المدافع فيدريكو جاتي، الذي بدا غير مدرك لتقدم شتينسني عن خط مرماه، الكرة في مرماه.

وأدرك يوفنتوس التعادل لأول مرة في الدقيقة 21 عندما وضع ماتياس فينا مدافع ساسولو الكرة عن غير قصد في مرماه من مسافة قريبة أثناء محاولته إبعاد كرة عرضية.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول عن طريق دومينيكو بيراردي قبل أن يتعادل فيدريكو كييزا للفريق الزائر في الدقيقة 78 بتسديدة غيرت اتجاهها.

وتركت الهزيمة يوفنتوس في المركز الرابع برصيد عشر نقاط من خمس مباريات بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر الذي يحل ضيفا على إمبولي غدا الأحد. ويحتل ساسولو المركز 11 برصيد ست نقاط.

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