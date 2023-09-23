جيرونا يكتسح مايوركا بخماسية ويتصدر الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

اكتسح جيرونا ضيفه ريال مايوركا 5 /3، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع جيرونا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وثلاث نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثالث، حيث يلعب الأول غدا أمام أتلتيكو مدريد، فيما يواجه برشلونة ضيفه سيلتا فيجو في وقت لاحق من اليوم السبت.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد مايوركا عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر.

وتقدم مايوركا في الدقيقة الرابعة من ضربة جزاء عن طريق فيدات موريكي، قبل أن يدرك ديفيد لوبيز التعادل لجيرونا في الدقيقة 26.

وفي الدقيقة 33 سجل أرتم دوبياك الهدف الثاني لجيرونا من ضربة جزاء، قبل أن يضيف إيفان مارتن الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق، فيما أضاف يانخيل هيريرا الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 57 سجل سافيو موريرا الهدف الخامس لجيرونا، فيما تكفل ابدون براتس بتسجيل الهدف الثاني لمايوركا في الدقيقة 88، قبل أن يسجل اللاعب ذاته الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز