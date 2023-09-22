يورجن كلوب مدرب ليفربول يتوقع مواجهة صعبة أمام وست هام بالدوري الإنجليزي

المصدر: رويترز

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أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة إن وست هام يونايتد من أقوى فرق الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم داعيا لاعبيه لتقديم أفضل ما لديهم في المواجهة التي تجمع بينهما بعد غد الأحد.

ويحل وست هام ضيفا على ليفربول على أمل مواصلة بدايته القوية للموسم بعدما حقق ثلاثة انتصارات في خمس مباريات ليحتل المركز السادس برصيد عشر نقاط.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 13 نقطة، لكن كلوب حذر لاعبيه من الاستهانة بوست هام الذي يدربه المخضرم ديفيد مويز والذي سمح للاعب الوسط المؤثر ديكلان رايس بالرحيل عن صفوفه هذا الصيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي "هناك الكثير من المنافسين الأقوياء للغاية، وست هام منهم. أنا سعيد لديفيد (مويز) لأنه بنى هذا الفريق على مدار بضع سنوات. حتى برحيل ديكلان رايس، يبدو الفريق بصورة جيدة جدا".

وأضاف "مع كل اللاعبين الآخرين في صفوفه، يبدو قويا جدا وهذا يجعل مواجهته صعبة جدا. هذا يعني أن علينا أن نكون في أبهى صورة ممكنة".

ويستعيد ليفربول، الذي فاز 3-1 على مضيفه لاسك لينتس من النمسا في مستهل مشواره بالمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي، جهود مدافعه فيرجيل فان دايك بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين في الدوري للإيقاف.

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