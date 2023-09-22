جاك جريليش يقترب من العودة إلى مانشستر سيتي في مواجهة نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

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بات من المرجح عودة جاك جريليش، مهاجم مانشستر سيتي، إلى فريقه في مواجهة نوتنجهام فورست غدا السبت بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن لاعب الوسط الإنجليزي غاب عن آخر ثلاث مباريات بسبب إصابة في الركبة، كما لم يشارك في مباريات التوقف الدولي هذا الشهر.

وعاد اللاعب البالغ من العمر 28 عاما إلى تدريبات فريقه، ليقلل من مخاوف مدربه جوسيب جوارديولا بشأن الإصابات وذلك بعد انضمام لاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا إلى قائمة المصابين والتي تضم كلا من كيفن دي بروين وجون ستونز وماتيو كوفاسيتش.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "نحتاج إلى عودة اللاعبين المصابين لأن لدينا العديد من المباريات، ولا يمكننا خوضها بنفس اللاعبين".

وأضاف: "لقد عاد جاك مجددا، وتدرب بشكل جيد وربما يكون جاهزا للمشاركة لبضع دقائق، كوفاسيتش أيضا موجود إنه في المرحلة الأخيرة من عملية التعافي لكننا خسرنا خدمات برناردو فيما يتواصل غياب جون ستونز وكيفن دي بروين"

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد مرور خمس جولات من المسابقة.

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