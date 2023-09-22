21 اتحاداً في آسيا تطبق تقنية حكم الفيديو المساعد "الفار" في مسابقات الأندية

المصدر: د ب أ

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ارتفاع عدد الاتحادات الأعضاء التي اعتمدت أو طريقها لاعتماد تقنية حكم الفيديو المساعد في مسابقات أندية الاتحاد الآسيوي منذ تقديمها في نسخة 2020 من دوري أبطال آسيا إلى 21 اتحاداً.

جرى تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد في المسابقات الآسيوية للأندية بداية من الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا منذ عام 2020، حيث تعتبر نسخة 2023-2024 هي الرابعة التي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا في البطولة.

وأوضح الاتحاد القاري في تقرير نشره على موقعه الالكتروني أن عدد من الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وهي إيران والفلبين وطاجيكستان وتركمانستان، قامت باستخدام هذه التقنية للمرة الأولى في تاريخها، في حين ينتظر أن تقوم هونغ كونغ والصين باستخدام نظام حكم الفيديو المساعد يوم 4 أكتوبر 2023 .

وأكد الاتحاد الآسيوي أنه قام بتقديم دعم ثابت لاتحاداته الوطنية لمساعدتها في تطبيق النظام بنجاح، وبالتالي دعم رؤيته ورسالته المتمثلة في جعل كرة القدم الرياضة الأولى في جميع أنحاء القارة، عبر تمويل تركيب نظام حكم الفيديو المساعد في الملاعب وتنظيم ورشات عمل وندوات متعددة، مثل مؤتمر تكنولوجيا كرة القدم في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023.

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