المدير الفني لفريق أرسنال يثني على بوستيكوجلو قبل مواجهة ديربي شمال لندن

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، بتأثير انجي بوستيكوجلو في توتنهام قبل مواجهة ديربي شمال لندن المقرر إقامتها بعد غد الأحد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن فريق توتنهام، تحت قيادة بوستيكوجلو، سجل 13 هدفا في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، ليحافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم.

وأكد أرتيتا أنه من معجبي المدرب الأسترالي، الذي تمكن من جعل الأجواء إيجابية في توتنهام رغم رحيل نجم هجوم الفريق هاري كين في الصيف.

وقال أرتيتا :"لديهم تحد جديد، فرصة جديدة، لديهم مدرب جديد يقوم بعمل جيد للغاية، وقام بتغيير الأجواء المحيطة بالنادي ويلعب بطريقة لعب مختلفة أيضا، لذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا وأن نقدم أقصى ما عندنا للتغلب عليهم".

وأضاف :" أنا معجب به للغاية. لدي لاعبون لعبوا تحت قيادته من قبل، ودائما يتحدثون عنه بإيجابية كبيرة، وهذا ليس مصادفة لأنه يتأقلم بالطريقة الصحيحة، وهذا من جمال الدوري حيث يوجد فيه مدربين كبار، تنافس، وكل مباراة تكون صعبة".

وأكد :" لديهم جودة كبيرة (رغم رحيل كين) لذلك فهذا تغير كبير ولكنهم تأقلموا بشكل جيد معه".



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز