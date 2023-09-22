ليفربول يقلب الطاولة ويفوز 3-1 على لاسك

المصدر: رويترز

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حوَّل ليفربول تأخره بهدف مبكر، ليفوز 3-1 على مضيفه لاسك لينتس من النمسا، في مستهل مشواره بالمجموعة الخامسة للدوري الأوروبي لكرة القدم أمس.

وبدا ليفربول، الذي كانت آخر مشاركاته في الدوري الأوروبي في موسم 2015-2016 وشهدت خسارته في المباراة النهائية 3-1 أمام إشبيلية، غير مرتاح في الشوط الأول أمام مضيفه الذي يشارك في دور المجموعات بالدوري الأوروبي للمرة الثالثة.

وتقدم لاسك، الذي احتل المركز الثالث في الدوري النمساوي في موسم 2022-2023، بشكل مفاجئ بعد 14 دقيقة عن طريق فلوريان فليكر الذي حوَّل تمريرة من ركلة ركنية في مرمى حارس ليفربول.

وكاد ليفربول أن يتعادل عن طريق داروين نونيز، لكن الحارس توبياس لاوال أبعد رأسيته من مدى قريب قرب نهاية الشوط الأول.

ونجح نونيز في إدراك التعادل لفريق المدرب يورجن كلوب بعد الاستراحة، بعدما انبرى لركلة جزاء عقب سقوط الجناح لويس دياز داخل منطقة الجزاء.

ومنح دياز المقدمة إلى ليفربول في الدقيقة 63 من تسديدة من مدى قريب بعد تمريرة زميله رايان خرافنبرخ، قبل أن يضمن البديل محمد صلاح الفوز بالهدف الثالث بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة قبل دقيقتين من النهاية.

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