كين يقود بايرن لفوز مثير على يونايتد

المصدر: رويترز

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أحرز بايرن هدفين في غضون أربع دقائق من الشوط الأول، ليفوز 4-3 على ضيفه مانشستر يونايتد في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمس.

وبدا بايرن مسيطراً على المباراة رغم دفاعه المهزوز، وانتزع الفوز في مواجهة مثيرة شهدت ثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة.

وفرض صاحب الأرض سيطرته بفضل هدفي ليروي ساني وسيرج جنابري في الدقيقتين 28 و32.

لكن يونايتد، الذي تلقى الخسارة الثالثة على التوالي بجميع المسابقات، قلَّص الفارق بواسطة راسموس هويلوند بعد أربع دقائق من الاستراحة.

وأعاد هاري كين تفوق بايرن بفارق هدفين من ركلة جزاء بعد لمسة يد على كريستيان إريكسن في الدقيقة 53.

وأحيا كاسيميرو آمال يونايتد بهدف من مدى قريب قبل دقيقتين من النهاية، غير أن البديل ماتيس تيل أراح أعصاب جماهير بايرن بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسجل كاسيميرو الهدف الثالث ليونايتد بضربة رأس في اللحظات الأخيرة.

وقال توماس توخيل، مدرب بايرن الذي لم يكن على مقاعد البدلاء بسبب إيقافه مباراة واحدة من الموسم الماضي: «نتيجة تعزز ثقة الفريق وتطوره، لكن ما زال أمامنا بعض الأمور للعمل عليها».

وأضاف: «لعبنا بتحفظ في البداية، وكنا محظوظين بعدم اهتزاز شباكنا. لسنا سعداء تماماً لكن رد فعل الفريق كان جيداً».

واستقبل يونايتد، الذي خسر 3-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون وأرسنال في آخر مباراتين، ثلاثة أهداف على الأقل في ثلاث مباريات متتالية لأول مرة منذ ديسمبر كانون الأول 1978.

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