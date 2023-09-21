«النيران الصديقة» تقود نابولي للفوز على براجا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قادت «النيران الصديقة» فريق نابولي الإيطالي للحصول على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والمتأخر 2 / 1 على مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي، مساء أمس، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وافتتح جيوفاني دي لورينزو التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، لكن بروما أدرك التعادل لسبورتنج براجا في الدقيقة 84.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، خطف نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، النقاط الثلاث، بعدما أحرز الفرنسي سيكو نياكاتي، مدافع براجا، هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 88.

وبذلك، تصدَّر نابولي جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ريال مدريد الإسباني، المتساوي معه في الرصيد نفسه، الذي تغلب بصعوبة بالغة 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين الألماني في وقت سابق أمس بالجولة نفسها، بينما بقي براجا بلا رصيد من النقاط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز