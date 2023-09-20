هندرسون: صلاح أفضل لاعب في العالم

المصدر: رويترز

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قال جوردان هندرسون لاعب الاتفاق المنافس في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم إن زميله السابق في ليفربول محمد صلاح هو أفضل لاعب في العالم حاليا.

وذكرت وسائل إعلام أن الاتحاد بطل السعودية عرض مبلغا هائلا لضم صلاح مع حصول اللاعب المصري على راتب كبير غير أن ليفربول أبقى على لاعبه.

وانتقل هندرسون إلى الاتفاق قادما من ليفربول مطلع الموسم الحالي.

وأبلغ لاعب منتخب إنجلترا محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) "ربما أكون منحازا لأنه صديقي لكن صلاح هو الأفضل بنسبة مئة بالمئة.

"صلاح ملتزم ويضحي ويسخر كل وقته للتدريب ولديه الاستمرارية ويسجل ويصنع الأهداف".

وصنع صلاح هدفين في فوز ليفربول 3-1 على ولفرهامبتون واندرارز مطلع الأسبوع الحالي ليصل إلى أربع تمريرات حاسمة في خمس مباريات بالدوري هذا الموسم.

كما أحرز اللاعب البالغ عمره 31 عاما هدفين مع ليفربول في الدوري هذا الموسم في شباك بورنموث وأستون فيلا.

ويحتل ليفربول المركز الثالث برصيد 13 نقطة متأخرا بنقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر.

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