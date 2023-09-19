لايبزج يهزم يانج بويز في عقر داره في مستهل مشواره الأوروبي

المصدر: د ب أ

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بدأ لايبزج الألماني مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال أوروبا بانتصار مثير على مضيفه يانج بويز السويسري 3 /1 اليوم الثلاثاء في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة للبطولة القارية.

وتقدم المدافع الفرنسي محمد سيماكان بهدف مبكر للايبزج بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن المهاجم الكونغولي ميشاك ايليا أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط النمساوي كزافير شلاجر الهدف الثاني للايبزج في الدقيقة 75 ثم أكد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو فوز الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.



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