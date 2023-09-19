النصر بقيادة رونالدو يفوز على بيروزي بثنائية

المصدر: رويترز

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عاد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو بالفوز 2-صفر على عشرة لاعبين من بيروزي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم خلال أول زيارة لفريق سعودي لإيران منذ عام 2016 اليوم الثلاثاء.

وبعد اتفاق بين اتحادي الكرة في البلدين، عادت مواجهات الفرق السعودية والإيرانية لتلعب بنظام الذهاب والإياب بعد سنوات من اللعب على ملاعب محايدة في مختلف المسابقات الآسيوية.

ومنح عبد الرحمن غريب المقدمة إلى النصر في الدقيقة 62، وصنع الهدف الثاني لزميله محمد قاسم بعدها بعشر دقائق.

ويمتلك النصر ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة بعد تعادل الدحيل بطل قطر مع مضيفه الاستقلال ممثل طاجيكستان في وقت سابق اليوم.

وبعد دقائق من بداية المباراة، سقط مهدي ترابي لاعب بيروزي دون تدخل من أحد ليغادر اللقاء مبكرا بسبب الإصابة.

وطالب سلطان الغنام مدافع النصر باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد العودة لتقنية الفيديو.

وكاد القائد رونالدو أن يفتتح أهدافه في دوري أبطال آسيا بضربة رأس لكنها وصلت سهلة للحارس علي رضا بیرانوند في الدقيقة 19.

وظن أوتافيو أنه افتتح التسجيل بعد تمريرة رونالدو لكن الهدف لم يحتسب بسبب التسلل في الدقيقة 36.

وسقط رونالدو أرضا بعد التحام قوي مع المدافع حسين كناني ليتدخل الطاقم الطبي لعلاج الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا.

وأرسل ساديو ماني تمريرة منخفضة لم يلحق بها رونالدو المتمركز في منطقة الجزاء قرب نهاية الشوط الأول.

واستمرت التدخلات القوية على رونالدو، الذي اتجه لغرفة خلع الملابس بين شوطي اللقاء وهو يعرج، وتعرض للدهس من قبل القائد ميلاد سارلاك ليطرد بعد تلقيه الإنذار الثاني بعد سبع دقائق من الشوط الثاني.

ونجح المهاجم غريب في تسجيل الهدف الأول بعدما مرر رونالدو الكرة إلى مارسيلو بروزوفيتش الذي هيأها لزميله ليسدد من مدى قريب لتصطدم بالمدافعين وتستقر في الشباك بعد نحو ساعة من اللعب.

وجعل محمد قاسم النتيجة 2-صفر في الدقيقة 72 بتسديدة قوية من الجانب الأيسر في الزاوية الضيقة للحارس بیرانوند بعد تمريرة من غريب.

وتدخلت تقنية الفيديو قرب النهاية بسبب الشك في وجود ركلة جزاء على مدافع النصر إيمريك لابورت قبل مواصلة اللعب.

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