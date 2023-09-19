السد القطري يستعير إلياس حسني من باريس سان جيرمان

المصدر: رويترز

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أعلن السد القطري تعاقده مع المهاجم الفرنسي الصاعد إلياس حسني على سبيل الإعارة لموسم واحد من باريس سان جيرمان الاثنين.

ورحب السد في بيان بمنصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، بضم حسني (18 عاما)‭ ‬الذي خاض مباراتين مع الفريق الأول لسان جيرمان في الموسم الماضي.

جاء إعلان الصفقة بعد وقت قصير من تعادل السد مع ضيفه الشارقة الإماراتي دون أهداف في بداية دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأصبح حسني رابع لاعب من باريس سان جيرمان يرحل إلى دوري نجوم قطر هذا الموسم بعد انتقال الثنائي عبده ديالو وماركو فيراتي إلى العربي ويوليان دراكسلر إلى الأهلي.

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