تمسك لاعبات إسبانيا بمقاطعة منتخب كرة القدم

المصدر: رويترز

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تمسكت لاعبات كرة القدم في إسبانيا الاثنين بموقفهن من مقاطعة المنتخب بعد استدعاء معظم الفائزات بكأس العالم الشهر الماضي إلى تشكيلة لخوض مباريات مقبلة.

وفي بيان مشترك قالت اللاعبات إنهن سيتخذن "أفضل قرار" لمستقبلهن وسلامتهن بعد دراسة التوابع القانونية في حالة الامتناع عن تمثيل المنتخب.

ويأتي تمرد اللاعبات بعد قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني السابق في فم اللاعبة جيني روبياليس عقب تتويج إسبانيا بكأس العالم والتي أدت إلى استقالته.

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