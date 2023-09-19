جيرونا يعبر غرناطة برباعية ويقاسم برشلونة الوصافة

المصدر: د ب أ

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اقتسم جيرونا وصافة الدوري الإسباني لكرة القدم مع برشلونة بفوزه المثير على مضيفه غرناطة 4 /2 يوم الاثنين في المرحلة الخامسة.

وحسم جيرونا الفوز في الشوط الأول، الذي شهد تسجيله الأهداف الثلاثة بواسطة فيكتور تسيجانكوف في الدقيقة 22 وسافيو دي أوليفيرا في الدقيقة 31 ودافيد لوبيز سيلفا في الدقيقة 34.

ورد ميرتو أوزوني بهدف لغرناطة في الدقيقة 63 ثم أضاف لوكاس بويي الهدف الثاني لأصحاب الأرض قبل خمس دقائق من النهاية، ثم أحرز يان كوتو الهدف الرابع لجيرونا قبل دقيقة واحدة من النهاية .

رفع الفوز رصيد جيرونا إلى 13 نقطة ليقتسم المركز الثاني مع برشلونة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

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