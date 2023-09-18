فوز اتحاد جدة وتعادل القوة الجوية في افتتاح منافسات دوري أبطال آسيا

المصدر: د ب أ

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استهل اتحاد جدة السعودي مشواره في النسخة الجديدة لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بالفوز على ضيفه أولماليك الأوزبكي 3 /صفر اليوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، تعادل سباهان أصفهان الإيراني مع مضيفه القوة الجوية العراقي 2 /2.

وعلى استاد الأمير عبد الله الفيصل، حسم اتحاد جدة حامل لقب الدوري السعودي فوزه على أولماليك في الشوط الأول، حيث تقدم هارون كمارا بهدف في الدقيقة 11 ثم أضاف البرازيلي رومارينيو الهدف الثاني في الدقيقة 15 قبل أن يضيف رومارينيو الهدف الثاني له والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 42.

وعلى ملعب فرانسو حريري، تقدم علي جاسم بهدف للقوة الجوية في الدقيقة 26 لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك محمد قرباني التعادل لسباهان أصفهان.

وفي الشوط الثاني سجل محمد قرباني الهدف الثاني له وللفريق الإيراني في الدقيقة 67 كما أحرزعلي جاسم الهدف الثاني له وللقوة الجوية قبل ثلاث دقائق من النهاية.

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