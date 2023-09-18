رونالدو يحظى باستقبال هائل مع وصول النصر إلى إيران

المصدر: رويترز

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حظي كريستيانو رونالدو قائد النصر باستقبال حافل اليوم الاثنين في أول زيارة لفريق سعودي إلى إيران منذ 2016 لبدء مشواره في دور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويحل النصر ضيفا على بيروزي الإيراني في المجموعة الخامسة غدا الثلاثاء بينما يلعب الدحيل القطري ضد استقلال دوشنبه القادم من طاجيكستان.

واكتظت الشوارع بالجماهير التي رفعت لافتات الترحيب وصور رونالدو مع وصول بعثة النصر إلى إيران بعد عودة العلاقات بين البلدين.

وكان الاتحاد الآسيوي أعلن مطلع الشهر الحالي إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية في ملاعبهما بدلا من ملاعب محايدة بعد اتفاق الاتحادين المحليين.

واجتاحت الجماهير فندق إقامة بعثة النصر على الرغم من محاولات رجال الأمن لمنعهم.

وهتفت الجماهير باسم رونالدو داخل الفندق مع حمل الأطفال والسيدات صور قائد المنتخب البرتغالي.

ونشر حساب النصر في منصة إكس المعروفة إعلاميا سابقا باسم تويتر عدة صور لهدية قدمها بيروزي إلى رونالدو عبارة عن سجادة إيرانية فاخرة يدوية الصنع.

وكتبت الجماهير "السيد كريستيانو رونالدو، مرحبا بك في إيران. هدية تقدير، قطعة فنية أصلية منسوجة يدويا من صنع فنانين إيرانيين لإحياء ذكرى وجودكم في إيران، نيابة عن مشجعي بيروزي".

وارتدى الأطفال قمصان النصر والبرتغال التي تحمل رقم رونالدو، كما نفذت الجماهير الاحتفال الشهير للاعب ريال مدريد السابق.

ونشرت وكالة تسنيم فيديو لأحد الجماهير وهو يبكي بعد مشاهدة رونالدو.

وتجبر لوائح الاتحاد الآسيوي كل فريق على الاستعانة بخمسة لاعبين أجانب فقط في كل مباراة بدلا من ثلاثة كما كان الحال في السابق.

وفتح انتقال رونالدو إلى النصر مطلع العام الحالي الباب أمام انضمام العديد من اللاعبين البارزين إلى الدوري السعودي من بينهم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي.



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