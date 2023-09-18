ميلان يرغب في التعويض أمام نيوكاسل بعد هزيمة قمة إيطاليا

المصدر: رويترز

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يتطلع ميلان إلى وضع الهزيمة المذلة 5-1 أمام غريمه إنتر خلف ظهره عندما يستضيف نيوكاسل يونايتد في مباراته الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدا الثلاثاء. وعبر المدرب ستيفانو بيولي عن سعادته لأن لديه فرصة الآن لتجاوز تلك الخسارة في مسابقة مختلفة.

وقال بيولي للصحفيين اليوم الاثنين "لم يكن الأمر سهلا. كانت لدينا توقعات كبيرة بشأن مباراة القمة. لعبنا بثقة كبيرة لكن الأمور سارت بشكل سيء.

"كانت خيبة أمل كبيرة لكن لدينا دوري أبطال أوروبا الآن. ربما يكون هذا من حسن حظنا لأنها الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تعويض الأمر في بطولة أخرى".

وخرج ميلان من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي أمام منافسه إنتر في الدور قبل النهائي وتعني الهزيمة في الدوري الإيطالي يوم السبت أنهم خسروا الآن جميع مباريات القمة الخمس في 2023.

وقال المدرب "أنا مدين للجماهير لأنه في الموسم الماضي عندما لعبنا بشكل سيء للغاية، كانوا يدعموننا دائما".

وأضاف "أنا مدين لهم أيضا بشيء خاص لأنني أصبحت المدرب الذي خسر أكبر عدد من مباريات قمة ميلانو في عام ميلادي واحد، لكننا سنبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن هذا الموسم لا يزال موسما إيجابيا".

وسيرحب بيولي وفريقه بعودة ساندرو تونالي إلى سان سيرو بعد انضمام لاعب الوسط إلى نيوكاسل في يوليو تموز.

وقال بيولي "أعتقد أنه سيكون من المثير للغاية مواجهة ساندرو تونالي. سأعانقه بشدة. كان ساندرو لاعبا مهما خلال الفترة التي قضيناها معا. فزنا بالألقاب معا.

"سيكون أمرا عاطفيا للغاية بالنسبة له أن يعود إلى سان سيرو. نتمنى له كل التوفيق لكن اعتبارا من المباراة التالية وليس أمامنا".

وإلى جانب نيوكاسل، سيواجه ميلان أيضا باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

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