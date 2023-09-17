شيفيلد يدين الاساءات العنصرية التي تعرض لها حارسه ويس

المصدر: د ب أ

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أدان نادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الاساءات العنصرية والتهديدات التي تم توجيهها للحارس ويس فودرينجهام عقب الخسارة 1 / 2 أمام توتنهام هوتسبر.

وقال فودرينجهام، الذي تصدى لعدة فرص لفريق توتنهام قبل أن يتلقى هدفين في الوقت بدل الضائع، على حسابه بـ"إنستجرام" مساء أمس السبت :" لا أمانع قيام جماهير الفريق المنافس باستخدام العديد من الكلمات غير السارة تجاهي. ولكن كونوا رفقاء بالألفاظ العنصرية والتهديدات الأسرية. فكروا قبل أن تكتبوا".

وذكرت وكالة الانباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن شيفيلد قدم الدعم صباح اليوم الأحد لحارس مرماه ووعد بالتحقيق في الأمر.

وذكر بيان :" يدين شيفيلد يونايتد الاساءات العنصرية ورسائل التهديد التي أرسلت إلى ويس فودرينجهام بعد مباراة الأمس أمام توتنهام".

وأضاف :" النادي سيعمل مع الهيئات المختصة للتحقيق ودعم ويس".

وأكد :" لا يوجد مكان للعنصرية في رياضتنا".

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