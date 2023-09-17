بوتشيتينو حزين لفقدان الدوري الإنجليزي بعضا من هويته

المصدر: د ب أ

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أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي تشيلسي أنه يشعر بالحزن إزاء بعض التغييرات التي شاهدها في كرة القدم الإنجليزية، مشيرا إلى أن التحول إلى طريقة لعب فنية بشكل أكبر، يكلف الدوري الإنجليزي الممتاز بعضا من هويته.

ويخوض بوتشيتينو موسمه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ ظهوره مع ساوثهامبتون في منتصف موسم 2012 /2013، حيث نجح في الإبقاء على الفريق في الدوري الأضواء، ثم عمل على تثبيت أقدام الفريق في الدوري الممتاز في الموسم التالي.

وانتقل بوتشيتينو بعدها لتدريب توتنهام حيث نجح في تحويله من فريق على الهامش إلى فريق يشارك بشكل اعتيادي في دوري أبطال أوروبا وصعد به إلى نهائي البطولة القارية في 2019 قبل الخسارة على يد ليفربول بهدفين دون رد في مدريد.

ويخوض بوتشيتينو أول مهمة له في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن أقاله توتنهام في نوفمبر 2019 ويسعى لإعادة فريقه الحالي تشيلسي إلى عصره الذهبي بعدما انهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر.

وقال المدرب الأرجنتيني "حقيقي أن الدوري الإنجليزي الممتاز اختلف مقارنة بما كان عليه حينما وصلنا لتدريب ساوثهامبتون في 2013".

وأضاف "تحسن؟ نعم في كل موسم يتحسن، نظرا لقدرة الدوري الإنجليزي الممتاز على التعاقد مع لاعبين من كل مكان مما جعل الفرق أقوى".

وأشار "لكن من الحقيقي أنه فقد بعضا من هوية الكرة البريطانية، أو الكرة الإنجليزية بصراحة، أحب ذلك بالطبع لأننا كمدربين نحب اللعب بهذه الطريقة".

وأوضح "الكرة الإنجليزية تتعلق دائما بالقتال، لكن لعب كرة قدم جيدة بطريقة مختلفة يعني أيضًا اللعب بشكل جيد، لأنه إذا كنت تريد اللعب بطريقة مختلفة، فيجب أن تكون ذكيًا أيضًا في كيفية تحديد الفلسفة و هيكل الفريق".

ولدى تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 1992 كان يتواجد 13 لاعبا أجنبيا فقط من دول غير اسكتلندا وويلز وايرلندا، لكنه بات الآن يضم أعداد هائلة من المحترفين ومن مختلف دول العالم.

وأشار بوتشيتينو "فقدان الهوية أعتقد أنه يجعلني أشعر ببعض الحزن، لأنني دائما أعتبر أن كرة القدم في إنجلترا مختلفة، هذا حقيقي".

وأكد "الناس تريد مزيد من الإثارة، أشياء من هذا القبيل، بالطبع هذا تقييم المجتمع، الناس لديها مطالب مختلفة، أشياء مختلفة، ونحن نتأقلم... كرة القدم تتأقلم".

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