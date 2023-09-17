مدرب توتنهام يحتفي بخوض 50 مباراة على أرضه دون هزيمة

المصدر: رويترز

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مدد المدرب أنجي بوستيكوجلو سلسلته الخالية من الهزيمة على ملعبه إلى 50 مباراة متتالية بعد أن سجل توتنهام هوتسبير هدفين في الوقت بدل الضائع ليهزم شيفيلد يونايتد 2-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت.

ويشمل الرقم المذهل للمدرب الأسترالي فترتيه مع يوكوهاما مارينوز الياباني وسيلتيك الاسكتلندي قبل الانضمام إلى توتنهام هذا الموسم.

وأفلت الفريق اللندني من هزيمة لينتفض بهدفي ريتشارليسون وديان كولوسيفسكي ويرتقي للمركز الثاني في الترتيب.

وخلال سلسلة بوستيكوجلو فاز 42 مرة في 50 مباراة على أرضه، وتلقى أسئلة عما إذا كان رئيس توتنهام دانييل ليفي اختار التعاقد معه لهذا السبب.

وقال بوستيكوجلو "لدي أكثر من نقطة قوة، من الطريف أن تقول ذلك لأنني أركز على هذا الأمر في أي مكان أذهب إليه".

وأضاف "مؤخرا وبسبب جماهيركم واستمتاعكم بالانتصارات خارج ملعبنا تود أن تمنحهم مكافأة بالفوز على أرضنا أيضا.

"كنت محظوظا جدا في آخر ثلاثة أندية، كان يشاهدنا في اليابان من 30 إلى 40 ألف مشجع والتذاكر كانت تنفد في سيلتيك وهذا يصنع أجواء رائعة.

"يساعدنا أن نكون أقوياء على أرضنا وهذا أمر أفخر به".

وكانت لتوتنهام 28 محاولة على المرمى لكنه تأخر في تحويل الهزيمة إلى فوز ألهب حماس الجماهير المنتشية بعد الموسم الماضي المحبط.

وتابع بوستيكوجلو "يمكنكم مراجعة مسيرتي إلى أبعد مدى ممكن، تلعب فرقي دائما بطريقة محددة وأعتقد أن كل فريق اختارني لأن هذا ما يريده.

"لا أؤمن فقط بأن طريقة لعبنا تجلب النجاح بل تتطلب بعضا من الشجاعة والجرأة".

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