نابولي ينتزع التعادل أمام جنوة

المصدر: رويترز

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أحرز جياكومو راسبادوري وماتيو بوليتانو هدفين بالشوط الثاني ليحول نابولي حامل اللقب تأخره إلى تعادل 2-2 مع جنوة الوافد الجديد في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم السبت.

وتقدم نابولي إلى المركز الخامس مؤقتا برصيد سبع نقاط من أربع مباريات.

ومنح المدافع ماتيا باني التقدم لجنوة، العائد للدرجة الأولى بعد هبوطه بموسم 2021-2022، في الدقيقة 40، حين وضع الكرة في سقف الشبكة بعد ركلة ركنية.

وأضاف ماتيو ريتيجي مهاجم إيطاليا الهدف الثاني بعد الاستراحة بتسديدة مباشرة.

بدا نابولي عاجزا في الهجوم وسدد خفيتشا كفاراتسخيليا لأول مرة في المرمى بالدقيقة 72 لكن الحارس جوزيف مارتينيز تصدى لمحاولته.

ومنح راسبادوري الأمل لنابولي في التعويض حين قلص الفارق بتسديدة قوية في الزاوية العليا.

وتحمس نابولي بعد الهدف ليضغط أكثر حتى أدرك التعادل عبر البديل بوليتانو من مسافة قريبة للمرمى قبل ست دقائق من النهاية ليحرم جنوة من انتصاره الأول بالموسم.

وقال بوليتانو لمحطة سكاي سبورت "هدفي كان مهما لكنه لم يكن كافيا، كان يجب أن نفوز ويوجد شعور بالأسف لأننا صنعنا الكثير من الفرص دون استغلالها".

وأضاف "لا يمكن تحمل المزيد من الأخطاء، من صباح الغد سنفكر في دوري الأبطال".

ويستهل نابولي يوم الأربعاء المقبل مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام مضيفه براجا ثم يزور بولونيا في الدوري الإيطالي يوم 24 سبتمبر .

ويحل جنوة، صاحب المركز 12 بأربع نقاط، ضيفا على ليتشي يوم الجمعة المقبل.

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