برشلونة يكتسح بيتيس بخماسية ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتاً

المصدر: د ب أ

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اكتسح برشلونة ضيفه ريال بيتيس 5 /صفر، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع برشلونة رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر والذي يلعب اليوم مع ريال سوسيداد، حيث بإمكانه استعادة الصدارة مجددا.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد بيتيس عند سبع نقاط في المركز التاسع.

وتقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 24، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 62 سجل فيران توريس الهدف الثالث لبرشلونة، فيما أضاف رافينيا الهدف الرابع في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة81 سجل جواو كانسيلو الهدف الخامس لبرشلونة.

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