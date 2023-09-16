ثعبان يؤجل انطلاق مباراة كرة قدم

المصدر: رويترز

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تسبَّب ثعبان في تأخير بدء مباراة بين فريقي جريتر وسترن سيدني جاينتس وريتشموند تايجرز في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم للسيدات اليوم.

وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة في أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب باستاد بلاكتاون الرياضي الدولي بغرب سيدني.

وتم تأجيل ضربة البداية نحو 30 دقيقة بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروّض ثعابين.

وأظهر تسجيل مصور منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، مروّض الثعابين هادئاً بعدما رفع الزاحف الصغير من الملعب بكل ثقة وسهولة.

وقالت بريانا هارفي، قائدة فريق جاينتس لكرة القدم النسائية، لمحطة «فوكس»، في أثناء التأخير: «يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض في هذه اللحظة، في أحد الجيوب البعيدة».

وأضافت: «درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال، لذلك أعتقد أن الأمر ليس مفاجئاً».

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