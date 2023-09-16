لويس إنريكي يعترف بأن نيس استحق الفوز على سان جيرمان

المصدر: د ب أ

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اعترف الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بأن نيس استحق الفوز 3 / 2 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الجمعة في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل تيريم موفي هدفين لفريق نيس في الدقيقتين 21 و68 بينما كان الهدف الآخر للفريق من نصيب جايتان لابورد وجاء في الدقيقة 53.

أما سان جيرمان، فسجل هدفيه النجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 29 و87 .

وقال إنريكي عقب المباراة في تصريحات، نشرها الموقع الرسمي لنادي باريس سان جيرمان :"" كان (نيس) فريقا صعبا للغاية، ولديه خطة لعب جذابة للغاية. يجب أن أهنئ مدربهم فرانشيسكو فاريولي على أفكاره، التي تشبه إلى حد كبير ما أحبه كمدرب."

واعترف لويس إنريكي :"اعتقد أن الفريق لم يكن جاهزا كالمعتاد. من الناحية البدنية، اعتقد أنهم تفوقا علينا، وكانوا جيدين للغاية في جميع مواقف الهجمات المرتدة، وأخيرا، اعتقد أن هذا الفوز مستحق لنيس."

وأضاف :" أرى أن الفريق تأثر بالهدف الأول. إنه أيضا هدف لم يحالفنا الحظ فيه لأنه كان هناك تصد لكرتين، فقد سددوا مرتين، واصطدمت الكرة بأحد مدافعينا، ودخلت الشباك بشكل غريب، لكنني لا أريد تقديم أعذار. نحن بحاجة إلى رفع مستوى اللعب لدينا إذا أردنا حقا أن نكون قادرين على المنافسة في المباريات المقبلة."

ومن جانبه، قال راندال كولو مواني لاعب الفريق :"واجهنا مباراة معقدة بعض الشيء. كان أمامنا فريق رائع. لقد تمكنوا من الحفاظ على الهدوء ولعب كرة القدم ثم تسجيل الأهداف."

واضاف :"يجب ألا ننسى أننا فريق جديد. يجب أن يستغرق الأمر وقتا، وعلينا أن نلعب جميعا معا، ونعرف بعضنا البعض عن كثب، ولكن كانت هناك بعض الأشياء الجيدة في هذه المباراة."



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